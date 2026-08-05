ضبط تشكيل عصابي بحوزته أكثر من نصف مليون عبوة سجائر مهربة في القاهرة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق.

وأكدت معلومات وتحريات مديرية أمن القاهرة قيام تشكيل عصابي يضم 7 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظات القاهرة ومطروح والمنيا، بتجميع وحجب عبوات السجائر داخل أحد المخازن المملوكة لأحدهم بدائرة قسم شرطة باب الشعرية؛ تمهيدًا للاتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين وضبطهم، وبحوزتهم أكثر من 500 ألف عبوة سجائر مهربة ومجهولة المصدر، تقدر قيمتها المالية بنحو 20 مليون جنيه، و3 سيارات، اثنتان منهما منتهيتا التراخيص، بالإضافة إلى مبلغ مالي من متحصلات بيع كمية من عبوات السجائر المهربة.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.