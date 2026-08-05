خاص.. تفاصيل عقد بوبيستا مع نهضة بركان

كشف مصدر مقرب من بيدرو بوبيستا، المدير الفني الجديد لفريق نهضة بركان، عن تفاصيل عقده مع النادي المغربي.

وكان نادي نهضة بركان قد أعلن أمس تعاقده بشكل رسمي مع مدرب منتخب الرأس الأخضر السابق لمدة عامين.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد أن بوبيستا وقع عقدًا مع نهضة بركان لمدة عامين.

وأضاف أن بوبيستا سيحصل على 90 ألف دولار شهريًا برفقة جهازه المعاون.

راتب بوبيستا

واختتم أن هناك بعض المكافأت على رأسها دوري أبطال إفريقيا ففي حالة تتويجه باللقب سيحصل على 4 شهور كمكافأة فورية.

يُذكر أن فريق نهضة بركان سيشارك هذا الموسم في بطولة دوري أبطال إفريقيا.