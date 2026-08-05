طرابزون سبور يعلن موعد حفل توقيع محمد صلاح

أعلن نادي طرابزون سبور في بيان رسمي عن موعد توقيع النجم المصري محمد صلاح، مع النادي ليصبح لاعبا في الفريق الأول.

وقال نادي طرابزون سبور: "سيُقام حفل توقيع عقد اللاعب الجديد، محمد صلاح، في ملعب بابارا بارك يوم الخميس 6 أغسطس (غدًا) الساعة 7:30 مساءً".

وتابع: "نتطلع بشوق لرؤية جميع جماهيرنا في ملعبنا، بابارا بارك، مرتدين قمصان الموسم الجديد، ليشهدوا هذا الحدث ويخطوا معًا الخطوة الأولى في هذه الرحلة التي لا تُنسى".

انضمام صلاح

وكان محمد صلاح قد وصل إلى إسطنبول صباح اليوم، تمهيدًا إلى الانتقال إلى طرابزون سبور، بعد الاتفاق معه على كافة بنود التعاقد.

ووفقًا لبعض التقارير الصحفية، فإن صلاح سيوقع عقدًا مع طرابزون سبور لمدة موسمين، على أن يتقاضى 17 مليون يورو في الموسم الواحد، بالإضافة إلى بعض المكافآت.

يُذكر أن محمد صلاح – البالغ من العمر 34 عامًا – قد قاد منتخب مصر مؤخرًا في كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، ووصل إلى دور ثمن النهائي قبل أن يودّع الفراعنة على يد الأرجنتين.