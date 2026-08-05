توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة بمطروح

اختتم وزير العمل حسن رداد، اليوم الأربعاء، جولته بمحافظة مطروح يرافقه اللواء د. محمد الزملوط محافظ مطروح ، بزيارة مشروع رأس الحكمة، حيث تفقد مركز التدريب المهني التابع لشركة أوراسكوم، والتقى بالعمالة غير المنتظمة والعاملين بالمشروع، مؤكداً أن الدولة المصرية، بتوجيهات مستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، تضع العمالة غير المنتظمة في مقدمة أولوياتها، باعتبارها شريكاً رئيسياً في تنفيذ المشروعات القومية العملاقة التي تشهدها الجمهورية.

وأكد الوزير، خلال لقائه بالعمال، أن شعار وزارة العمل هو "حمايتكم مسؤوليتنا"، وأن الوزارة مستمرة في تطوير منظومة الرعاية الاجتماعية والاقتصادية والصحية للعمالة غير المنتظمة، مشيراً إلى أن توجيهات الرئيس السيسي الجديدة ، أسفرت عن زيادة قيمة المنحة الدورية للعامل المسجل بقاعدة بيانات الوزارة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه، تُصرف 6 مرات سنوياً في المناسبات الرسمية، إلى جانب رفع قيمة إعانة الوفاة أو العجز الكلي الناتج عن الحوادث من 200 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه، فضلاً عن تقديم مختلف أوجه الدعم والرعاية لهذه الفئة...وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل أيضاً على استخراج شهادات قياس مستوى المهارة ومزاولة الحرفة للعمالة غير المنتظمة، بما يضمن الاعتراف بمهاراتهم، ويدعم فرص تشغيلهم، ويوفر لهم المزيد من الحماية القانونية والمهنية داخل سوق العمل.

وخلال الزيارة، شهد وزير العمل تخريج 20 متدرباً من البرامج التدريبية المتخصصة في المهن المرتبطة بقطاع الإنشاءات، وسلمهم شهادات التخرج، مؤكداً أن التدريب المهني أصبح أحد أهم أدوات الدولة لإعداد كوادر فنية ماهرة تواكب احتياجات المشروعات القومية والاستثمارية، خاصة في منطقة الساحل الشمالي ومشروع رأس الحكمة...كما تفقد الوزير القافلة الطبية التي تقدم خدماتها للعمال داخل المشروع، واطلع على مستوى الرعاية الصحية المقدمة لهم، وزار العيادات الطبية بالموقع، مشيداً بالتزام الشركة بتوفير بيئة عمل آمنة وخدمات صحية متكاملة للعاملين، في إطار معايير السلامة والصحة المهنية.

واستمع الوزير إلى آراء العمال واستفساراتهم حول الخدمات التي تقدمها الوزارة، مؤكداً استمرار التواصل معهم، وتذليل أي عقبات تواجههم، والتوسع في تسجيل العمالة غير المنتظمة، وتعزيز برامج التدريب والتأهيل والحماية الاجتماعية، بما يترجم رؤية الدولة لبناء الإنسان المصري، وتوفير حياة كريمة لكل عامل يسهم بجهده في مسيرة التنمية...وخلال حديثه مع العمال، حرص الوزير على سؤالهم عن مدى استفادتهم من خدمات الوزارة المخصصة للعمالة غير المنتظمة، وما إذا كانوا على دراية بحقوقهم... وجاءت إجاباتهم معبرة عن حجم التقدير للدعم الذي تقدمه الدولة، مؤكدين أن المنح الدورية، والرعاية الصحية، وتعويضات الحوادث، وتسجيلهم بقاعدة بيانات الوزارة، منحتهم شعورًا بالأمان والاستقرار، وقال عدد منهم: “الرئيس عبدالفتاح السيسي أعاد للعمالة غير المنتظمة حقها، وأصبحت الدولة تقف معنا في الشدة قبل الرخاء، ونشعر لأول مرة أن لنا سندًا يحفظ كرامتنا ومستقبل أسرنا.”

واختتم الوزير والمحافظ الجولة، بتفقد موقع المشروع، والتقاط صورة تذكارية مع العمال، موجهاً لهم التحية على ما يبذلونه من جهد وإخلاص في تنفيذ واحد من أكبر المشروعات التنموية، مؤكداً أن العامل المصري هو الثروة الحقيقية للدولة، وأن الاستثمار في الإنسان يظل الركيزة الأساسية للجمهورية الجديدة…