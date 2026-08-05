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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

«الأرصاد» تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن حالة الطقس

الأرصاد
الأرصاد
رحمة سمير

بدأت درجات الحرارة في التحسن منذ أمس، مع تغير في طبقات الجو العليا وعودة تدريجية للمعدلات الطبيعية، فيما تواصل نسب الرطوبة ارتفاعها، مع نشاط للرياح يعمل على تلطيف الأجواء.

تحسن في درجات الحرارة

كشف محمود القياتي، متنبئ جوي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة وموعد انتهاء موجة الطقس الحار.

وقال القياتي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى، إن هناك تحسنًا في درجات الحرارة منذ أمس، حيث بدأت درجات الحرارة تعود إلى معدلاتها الطبيعية.

وأضاف أن هناك تغيرًا في طبقات الجو العليا، وأن درجات الحرارة تتراوح بين 35 و36 درجة مئوية.

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نشاط للرياح وتلطيف الأجواء

وأوضح القياتي أن هناك نشاطًا للرياح يعمل على تلطيف الأجواء.

استمرار ارتفاع الرطوبة

وأشار إلى استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، موضحًا أن الشبورة المائية تكون كثيفة أحيانًا.

ولفت إلى وجود ارتفاع طفيف في أمواج البحر المتوسط.

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تحذير لمرتادي الشواطئ

وشدد متنبئ هيئة الأرصاد الجوية على ضرورة التزام المواطنين بتعليمات الأمن والسلامة على الشواطئ.

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وتشهد درجات الحرارة تحسنًا تدريجيًا وعودة إلى معدلاتها الطبيعية، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ونشاط الرياح.

الأرصاد حالة الطقس درجات الحرارة معدلات الطبيعية الرطوبة

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