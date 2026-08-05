تفاصيل إصابة 4 أشخاص في حادث طعن وسط لندن

أصيب أربعة رجال بجروح إثر تعرضهم للطعن في منطقة كوفنت جاردن وسط العاصمة البريطانية لندن، اليوم الأربعاء، فيما ألقت الشرطة القبض على امرأة يشتبه في تورطها في الحادث.

وأوضحت شرطة العاصمة البريطانية (ميتروبوليتان) أنها تلقت بلاغًا عن وقوع حادث طعن في شارع إنديل بمنطقة كوفنت جاردن، حيث عثرت على أربعة مصابين تتراوح أعمارهم بين 34 و52 عامًا، وتم نقلهم إلى أحد مراكز علاج الإصابات البالغة لتلقي الرعاية الطبية.

وأضافت الشرطة، حسب صحيفة (الجارديان)، أنها ألقت القبض على امرأة تبلغ من العمر 47 عامًا للاشتباه في حيازتها سلاحًا هجوميًا وارتكابها اعتداء، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية ترجح أن الحادث مرتبط بأزمة تتعلق بالصحة النفسية.

وأفادت الشرطة بأنه تم ضبط مقص في موقع الحادث، مؤكدة استمرار وجود عناصرها في المكان، فيما لم تُعلن السلطات حتى الآن الحالة الصحية للمصابين.