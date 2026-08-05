القبض على عاطل تعدى على زوجته وشقيقتها بالضرب ببنى سويف

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام زوج شقيقتها بالتهجم عليها داخل مسكنها والتعدى عليها بالضرب ببنى سويف.





بالفحص تبين أنه بتاريخ 20/ يونيو المنقضى تبلغ لقسم شرطة بنى سويف من (القائمة على النشر ، وشقيقتها "مصابة بكدمات وسحجات متفرقة" – مقيمتان بدائرة القسم) بتضررهما من زوج الثانية لقيامه بالتعدى عليهما بالسب والضرب وإحداث إصابة الثانية لخلافات زوجية بينهما.



أمكن ضبط المشكو فى حقه (عاطل - مقيم بذات الدائرة) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه ، وإتهم الشاكيتان بالتعدى عليه بالسب .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.