مزارع الشيطان.. الداخلية تداهم 3 أفدنة مزروعة نباتات مخدرة بالإسماعيلية| صور

واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية الاستباقية التى توجهها أجهزة وزارة الداخلية للعناصر الإجرامية من متجرى المواد المخدرة .

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام (تشكيل عصابى شديد الخطورة) بزراعة قطعتى أرض بالظهير الصحراوى بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بالإسماعيلية بنبات الهيدرو المخدر مستغلين تضاريس تلك المنطقة للتخفى من رقابة الأجهزة الأمنية ، وحيازة كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيداً للاتجار بها.



عقب تقنين الإجراءات تم استهداف عناصر التشكيل بالمزرعتين المشار إليهما بمشاركة قطاع الأمن المركزى ، حيث تبين أنهما على مساحة أكثر من 3 أفدنة مزروعة بنبات الهيدرو المخدر ، كما تم ضبط ( أكثر من 2,5 طن من مخدر الهيدرو داخل 9 مخازن سرية بالمزرعتين) بالإضافة إلى كمية من مخدر الحشيش. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من (1,4مليار جنيه).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.









