إخلاء سبيل المتهمين بابتزاز وكيل لاعبين شهير بنشر فيديوهات خاصة

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إخلاء سبيل 4 متهمين في واقعة ابتزاز مدير تنفيذي بأحد الأندية الرياضية ووكيل لاعبين شهير، بنشر فيديوهات وصور خاصة، مقابل التحصل منه على مبالغ مالية، بعد التصالح وتنازل وكيل اللاعبين أمام النيابة.



تفاصيل الواقعة

وكان تمكن رجال المباحث من القبض على 3 متهمين بابتزاز وتهديد بنشر صور وفيديوهات خاصة لمدير التنفيذي بأحد الأندية مقابل التحصل منه على أموال بالقاهرة.

تلقت غرفة العمليات، بلاغا من مدير تنفيذي بأحد الأندية بالقاهرة يفيد بتهديد اشخاص له بنشر صور وفيديوهات خاصة بعائلته وتكثيف الجهود تم القبض على 3 متهمين بينهم سائقه بعدما استعان بزوج شقيقة زوجته وطالب وهو شقيق زوجة الأول، وتم القبض عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.