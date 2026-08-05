جيش الاحتلال يعلن شن ضربات على جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بدء تنفيذ "ضربات موجهة" في جنوب لبنان، قال إنها جاءت ردا على ما وصفه بـ"انتهاك صارخ" لاتفاق وقف إطلاق النار من جانب حزب الله، دون أن يحدد طبيعة الحادثة التي استند إليها في تبرير عملياته.

وقال الجيش، في بيان، إن قواته شرعت في تنفيذ ضربات تستهدف مواقع في جنوب لبنان، مؤكدًا أن العمليات تأتي ردًا على ما اعتبره خرقًا للاتفاق.

وبالتزامن مع ذلك، أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارًا عاجلًا لسكان بلدة المنصوري، دعاهم فيه إلى إخلاء منازلهم فورًا والتوجه شمالًا لمسافة لا تقل عن ألف متر إلى مناطق مفتوحة، محذرًا من الاقتراب من عناصر حزب الله أو منشآته أو أسلحته.

وجاء في بيان المتحدث باسم جيش الاحتلال أن القوات "مضطرة للتحرك بقوة" ضد حزب الله بسبب ما وصفه بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، مضيفًا أن الهدف من الإنذار هو حماية المدنيين.

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام عبرية، نقلًا عن مصادر، بمقتل جنديين إسرائيليين على الأقل إثر انفجار لغم في منطقة مجدل زون جنوبي لبنان، دون صدور تأكيد رسمي من الجيش الإسرائيلي بشأن هذه المعلومات حتى الآن.