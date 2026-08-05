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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إصابة جنود إسرائيليين جنوبي لبنان في انفجار لغم.. واكتشاف مخبأ أسلحة

جرحى الاحتلال
جرحى الاحتلال
محمد على

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط جنود احتلال جرحى خلال تواجدهم في جنوب لبنان في شرك لهم من قبل المقاومة.

وذكرت وسائل الإعلام بإصابة جنود إسرائيليين في مجدل زون جنوبي لبنان في انفجار لغم ونقلهم للمستشفيات بمروحيات تابعة لجيش الاحتلال.

كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن القوات العاملة في جنوب لبنان نجحت في تحديد موقع منشأة لتخزين الأسلحة يُزعم أن حزب الله يستخدمها إلى جانب بنية تحتية تحت الأرض.

في منشور على موقع إكس، ذكر الجيش الإسرائيلي أن الجنود اكتشفوا مخبأ أسلحة يحتوي على بنادق كلاشينكوف وصواريخ مضادة للدبابات ومعدات عسكرية متنوعة مخزنة داخل المنشأة.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأنه "قام بتفكيك نفق تحت الأرض يمتد لعشرات الأمتار في منطقة صروبين"، مشيراً إلى أن حزب الله "كان يستخدم هذا الممر لشن هجمات إرهابية ضد جنود الجيش الإسرائيلي".
وتم استعادة بنادق كلاشينكوف وصواريخ مضادة للدبابات ومعدات عسكرية أخرى،

بالإضافة إلى مستودع أسلحة كان يضم منصات إطلاق صواريخ تابعة لحزب الله.


وتأتي هذه العمليات في إطار الجهود العسكرية المتواصلة التي يبذلها الجيش الإسرائيلي لتفكيك البنية التحتية المسلحة لحزب الله العابرة للحدود وتأمين المجتمعات الشمالية.

في الأسبوع الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه فكك عدة أنفاق رئيسية تحت الأرض أسفل سلسلة جبال بوفورت في جنوب لبنان خلال "نشاط محدود" في منطقة المنطقة الأمنية، وذلك في الوقت الذي من المقرر أن تستأنف فيه المحادثات الإسرائيلية اللبنانية التي ترعاها الولايات المتحدة في روما في أغسطس.


أعلن الجيش الإسرائيلي أن شبكة الأنفاق كانت بمثابة مركز قيادة مركزي لحزب الله، حيث كان قادته يديرون العمليات القتالية ويوجهون النيران نحو القوات الإسرائيلية والمدنيين.


ووفقًا لمزاعم الجيش الإسرائيلي، تتكون الشبكة تحت الأرض من عدة مستويات، وقد شُيّدت على مدى عقدين من الزمن. كما ذكر الجيش الإسرائيلي أنها كانت بمثابة مركز قيادة مركزي لوحدة بدر التابعة لحزب الله في جنوب لبنان، وأنها "خُطط لها ومُوّلت من قبل النظام الإيراني".

وسائل إعلام إسرائيلية إصابة جنود إسرائيليين مجدل زون جنوبي لبنان انفجار لغم مستشفيات بمروحيات

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