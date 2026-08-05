مصادر: رئيس الوزراء الباكستاني وقائد الجيش سيتوجهان إلى السعودية غداً

أفادت مصادر باكستانية لقناة العربية اليوم الأربعاء أن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش عاصم منير سيزوران المملكة العربية السعودية غداً.

تأتي هذه الزيارة في وقت تشهد فيه المنطقة نشاطاً دبلوماسياً مكثفاً، حيث يتصدر الصراع الأمريكي الإيراني وتداعياته الإقليمية المشهد.

وقد اضطلعت باكستان بدور الوسيط في الصراع الذي امتد إلى دول الخليج نتيجة للهجمات الإيرانية.

ويُعدّ التحكم في مضيق هرمز، الممر المائي الضيق بين الخليج العربي والمحيط الهندي، والذي يُمثّل الطريق الرئيسي لنحو خُمس إمدادات النفط العالمية وغيرها من السلع الحيوية، نقطة خلاف رئيسية في جهود حل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وقد ظل المضيق مغلقاً إلى حد كبير منذ بدء الحرب في أواخر فبراير.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ألغى هجوماً على إيران في وقت سابق من هذا الأسبوع لإفساح المجال أمام المحادثات.

وأفادت قناة العربية الثلاثاء أن باكستان تلقت إشارات إيجابية من إيران بشأن إعادة فتح مضيق هرمز تحت إشراف إقليمي.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، إن إيران ستتعرض "لضربة قوية للغاية" ما لم يُعاد فتح مضيق هرمز "قريبًا جدًا".

وأضاف ترامب، خلال زيارة إلى كاليفورنيا: "سيُفتح المضيق قريبًا جدًا، وإلا سيتعرضون لضربة قوية للغاية، وبعدها سيُفتح المضيق".

وتابع: "نجري محادثات جيدة للغاية"، مؤكدًا أن إيران حريصة على إيجاد طريقة لإنهاء الصراع الذي بدأ في 28 فبراير عندما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران.