مطار دير الزور يستقبل أول رحلة داخلية من دمشق

هبطت اليوم أولى طائرات الخطوط الجوية السورية قادمة من دمشق في مطار دير الزور الدولي، وبذلك عاد المطار إلى واجهة الحركة الجوية الداخلية.

وتم إعلان استئناف الرحلات المنتظمة بين المدينتين، في خطوة تعيد وصل الشرق السوري بالعاصمة عبر الأجواء.

ووصلت الرحلة وسط ترحيب رسمي، إيذانا بعودة أحد أهم خطوط النقل الداخلي إلى الخدمة، في إطار خطة الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي لإعادة تنشيط شبكة الرحلات بين المحافظات، وتسهيل تنقل المواطنين، ودعم الحركة الاقتصادية والتجارية.

ويمثل تشغيل الخط الجوي بين دمشق ودير الزور أكثر من مجرد استئناف لرحلات الطيران، فهو يعيد شريانا حيويا طال انتظاره، ويختصر ساعات السفر الطويلة برا، ويفتح نافذة جديدة أمام المسافرين ورجال الأعمال والوفود الرسمية، بما يعزز التواصل مع المنطقة الشرقية.

ويحمل مطار دير الزور الدولي تاريخا يمتد لعقود، إذ كان قبل سنوات الحرب بوابة رئيسية لشرق سوريا، قبل أن يتوقف عن العمل إثر الأضرار التي لحقت ببنيته التحتية خلال سنوات النزاع. ومع انتهاء أعمال إعادة التأهيل التي شملت المدرج والمرافق التشغيلية والخدمية، عاد المطار تدريجيا إلى الخدمة، وصولا إلى استئناف الرحلات الداخلية المنتظمة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي إعادة تفعيل المطارات السورية واستعادة شبكة النقل الجوي الداخلي، في وقت يعول فيه على المطار ليؤدي دورا محوريا في تسهيل حركة السفر، وتنشيط الاقتصاد المحلي، وتعزيز ارتباط محافظة دير الزور ببقية المحافظات السورية.