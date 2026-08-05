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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ارتفاع حصيلة حرب الإبادة بقطاع غزة إلى 73,381 شهيدا

ارتفاع حصيلة حرب الإبادة بقطاع غزة إلى 73,381 شهيدا
ارتفاع حصيلة حرب الإبادة بقطاع غزة إلى 73,381 شهيدا
أ ش أ

اعلنت الصحة في قطاع غزة ، ارتفاع حصيلة حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73,381 شهيدا، و174,231 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وقالت الوزراة في بيان اليوم ، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أربعة شهداء، بينهم شهيدان متأثران بجروح أصيبا بها سابقًا، إضافة إلى إصابة مواطن آخر.

وأوضحت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1,254، والإصابات إلى 4,121، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 804، موضحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.

قطاع غزة ارتفاع حصيلة حرب الإبادة الاحتلال الإسرائيلي

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