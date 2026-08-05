مدير عام منظمة الصحة العالمية يصل الكونغو لدعم جهود مكافحة الإيبولا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، وصول مديرها العام تيدروس أدهانوم جيبريسوس إلى الكونغو لدعم الجهود المبذولة لتكثيف الجهود الرامية إلى الحد من تفشي فيروس الإيبولا، الأسرع انتشارًا في العالم، وذلك مع اقتراب عدد الحالات المؤكدة من 4000 حالة .

وأوضحت المنظمة في بيان إن جيبريسوس، وصل إلى كينشاسا، عاصمة الكونغو، في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء، ومن المقرر أن يلتقي بالشركاء ورئيس الكونجو، فيليكس تشيسكيدي، بينما تُعد هذه الزيارة الثانية له إلى البلاد منذ إعلان تفشي المرض في منتصف مايو الماضي.

وبلغ عدد حالات الإصابة بفيروس الإيبولا 3874 حالة، من بينها 1751 حالة وفاة، حتى يوم الاثنين، وفقًا لأحدث البيانات التي نشرتها وزارة الصحة الكونغولية ليلة أمس.

وأوضحت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية أن هذا التفشي تجاوز جميع معدلات الإيبولا السابقة في التاريخ من حيث معدل انتقال العدوى، ويُعد ثاني أكبر تفشٍ مُسجل، بعد تفشي غرب أفريقيا بين عامي 2014 و2016 الذي سجل أكثر من 28,000 حالة، بما في ذلك أكثر من 11,000 حالة وفاة.

ولا يوجد علاج أو لقاح مُعتمد لفيروس بونديبوجيو المُسبب لهذا التفشي، ويعتقد المسؤولون المحليون أن التفشي كان مُستعرًا في منطقة نائية بشرق الكونغو قبل وقت طويل من إعلانه في 15 مايو الماضي.

وصرح الدكتور جان كاسيا، المدير العام للمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، يوم أمس الثلاثاء خلال زيارته لمدينة بونيا، عاصمة إيتوري، بأن عملية تتبع المخالطين لا تُجدي نفعًا، حيث أن ما لا يقل عن 60-70% من الحالات الجديدة لا تظهر في قائمة المخالطين.

وأضاف كاسيا: "نحن بحاجة إلى ابتكار أساليب جديدة للتعامل مع قائمة المخالطين".

ويؤكد المسؤولون أن التأخر في اكتشاف الحالات لا يزال يمثل تحديًا كبيرًا، وقد كان عاملًا رئيسيًا في ارتفاع معدل الوفيات إلى 45%. ووفقًا لتحديث وزارة الصحة، فقد سُجلت 77 حالة إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، من بينها 44 حالة وفاة.

ويخضع 717 مريضًا على الأقل للعزل، بينما تعافى 749 مريضًا.