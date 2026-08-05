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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزيرا خارجية مصر والأردن يطالبان بوقف أي إجراءات تقوض فرص تحقيق السلام

خلال اللقاء
خلال اللقاء
فرناس حفظي

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم "الأربعاء"، مع أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالأردن، على هامش الاجتماع الوزاري العربي حول القدس المنعقد في عمان.

أشاد الوزيران بعمق وخصوصية العلاقات الأخوية التي تجمع مصر والأردن، مؤكدين الحرص المشترك على مواصلة تعزيز التنسيق والتشاور في مختلف الأطر الثنائية والإقليمية، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما بحث الوزيران التحضيرات لعقد اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، برئاسة رئيسي وزراء البلدين بما يسهم في الدفع بمسارات التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وتحقيق المزيد من التكامل بين البلدين.

وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث أعرب الوزيران عن القلق البالغ إزاء التطورات الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأدانا الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية المحتلة، وما تشهده من تصعيد وعنف متزايد، مؤكدين ضرورة وقف كافة الإجراءات التي تقوض فرص تحقيق السلام وحل الدولتين.

كما أكدا أهمية تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي للسلام في غزة بكافة استحقاقاتها عقب الإعلان عن خارطة الطريق، بما يسهم في ضمان النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية، وتهيئة الظروف للانتقال إلى المراحل التالية.

كما تناول اللقاء تطورات الوضع الإقليمي والجهود المبذولة لخفض التصعيد واحتواء التوترات المتزايدة، حيث شدد الوزيران على أهمية الوقف الفوري لكافة الأعمال العسكرية والتصعيدية، وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية بما يحول دون اتساع رقعة الصراع

وزير الخارجية والتعاون الدولي القدس عمان مصر والأردن التعاون الثنائي

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