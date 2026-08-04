أسباب غير متوقعة لتساقط الشعر

يعد تساقط الشعر من المشكلات الصحية الشائعة بين جميع الأعمار ومن أهم خطوات العلاج معرفة الأسباب.

ووفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك نكشف لكم أهم أسباب تساقط الشعر :

تساقط الشعر الوراثي الناتج عن الجينات (الجينات التي ترثها من والديك).

التهابات فطرية في فروة الرأس.

تسريحات الشعر التي تشد الشعر بإحكام (مثل الضفائر أو وصلات الشعر أو ذيل الحصان المشدود).

منتجات العناية بالشعر التي قد تسبب تلفاً نتيجة المعالجة (بما في ذلك التجعيد الدائم والتبييض).

التغيرات الهرمونية (مثل الحمل أو الولادة أو انقطاع الطمث).

العلاج الطبي (مثل العلاج الكيميائي وبعض الأدوية).

نقص التغذية (وخاصة عدم الحصول على كمية كافية من الحديد أو البروتين).

الأحداث المجهدة (مثل الخضوع لعملية جراحية أو فقدان أحد الأحباء).

أمراض الغدة الدرقية.