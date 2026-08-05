«مالهاش مثيل».. ياسر الحريري: شيرين عبدالوهاب صوت الوطن العربي.. ومش هيتعوض حد مكانها

قال ياسر الحريري منظم الحفلات، إنّ الفنانة شيرين عبد الوهاب تحظى بمكانة استثنائية لدى الجمهور العربي، مشيراً إلى أن محبة الناس لها تتجاوز الحدود: «شيرين ما شاء الله مالهاش مثيل ومش هيتعوض حد مكانها».



وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور، أنّ شيرين عبد الوهاب تعيش حالة من السعادة والحماس قبل لقائها المرتقب مع جمهورها، مؤكداً أنها استعادت نشاطها بالكامل، وقال: «فالحمد لله شيرين دلوقتي كلها طاقة إيجابية وكلها حيوية وكلها انبساط إنها راجعة لجمهورها اللي بيحبها».

وأوضح، أن الإقبال على الحفل لا يقتصر على الجمهور فقط، وأضاف: «كل النجوم أصحاب شيرين واللي بيحبوا شيرين حتى لو هم مكنوش أصحابها كلهم جايين علشان فرحانين بشيرين عبد الوهاب».

وكشف ياسر الحريري أن الاستعدادات للحفل تسير بصورة جيدة، مشيراً إلى أن الجميع جاهز لعودة شيرين إلى المسرح، وقال: «مستعدين أهو زي ما شفتوا اليومين اللي فاتوا وهي مستعدة ما شاء الله وكل حاجة جميلة وكلنا عايزين نستمتع بصوتها».

وأكد أن علاقته بتنظيم الحفل تنطلق من محبته الكبيرة للفنانة قبل أي اعتبارات مهنية، مضيفاً: «قبل ما أكون منظم حفلات أنا من عشاقها، فبعمل ده بحب طبعاً مش شغلانة وإيفنت بننظمه وخلاص، لا كل ده بحب لأن قبل ما الواحد يكون منظم حفلات هو من فانز شيرين عبد الوهاب زي أي حد في العالم العربي».