سمير عثمان: لن نمانع في استقدام حكّام أجانب لبعض مباريات الدوري بالموسم الجديد

كشف سمير عثمان نائب رئيس لجنة الحكام، عن موقف اللجنة من استقدام حكام أجانب لبعض مباريات الدوري المصري الممتاز.

وقال “عثمان” في تصريحات لبرنامج "ملعب البلدوزر" مع الإعلامي مجدي عبد الغني: بالتأكيد نسعى إلى إقامة جميع مباريات الدوري المصري الممتاز في الموسم المقبل.

وأضاف عثمان: لكن ليس لدينا مانع في استقدام حكام أجانب في بعض المباريات في الدوري المصري الممتاز حال طلب الأندية ذلك.

وتابع: لدينا خطة تطوير للحكام، وتوّليت رئيس أكاديمية تطوير الحكام، وسيتم الإعلان عن الأعضاء خلال الساعات القليلة المقبلة.