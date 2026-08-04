أبو قير للأسمدة يواصل تدعيم صفوفه.. ويتعاقد مع زياد فرج استعدادًا للممتاز

واصل نادي أبو قير للأسمدة، الصاعد حديثًا إلى الدوري المصري الممتاز، تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعدما نجح في التعاقد مع زياد فرج، لاعب الإسماعيلي السابق، في إطار استعداداته للموسم الجديد.

وجاءت الصفقة ضمن خطة إدارة النادي لتدعيم الفريق بعناصر تمتلك الخبرات اللازمة، من أجل الظهور بشكل قوي في أول مشاركة للفريق بالدوري الممتاز، والسعي لتثبيت أقدامه بين الكبار.

ويُعد زياد فرج من اللاعبين أصحاب الخبرات في الكرة المصرية، بعدما سبق له ارتداء قميص الإسماعيلي، قبل خوض تجارب أخرى خلال مسيرته، ليصبح أحدث صفقات أبو قير للأسمدة في الميركاتو الصيفي.

ويواصل النادي نشاطه في سوق الانتقالات، بعدما أبرم عددًا من الصفقات خلال الأسابيع الماضية، في إطار خطة شاملة لتجهيز الفريق للموسم الجديد، الذي يشهد الظهور الأول لأبو قير للأسمدة في الدوري الممتاز بعد تحقيق إنجاز الصعود التاريخي.