طرابزون سبور يعلن رسميًا بدء إجراءات التعاقد مع محمد صلاح

أعلن نادي طرابزون سبور التركي، في بيان رسمي، بدء إجراءات التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، تمهيدًا لانضمامه إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وجاء إعلان النادي بعد توصله إلى اتفاق مع اللاعب، الذي أصبح متاحًا في صفقة انتقال حر عقب انتهاء عقده مع ليفربول في 30 يونيو الماضي، لينهي بذلك رحلة استمرت عدة سنوات داخل صفوف "الريدز".

وكان محمد صلاح قريبًا من الانتقال إلى بشكتاش التركي خلال الأيام الماضية، قبل أن تتعثر المفاوضات في مراحلها الأخيرة، ليدخل طرابزون سبور على خط المفاوضات ويكثف اتصالاته مع اللاعب، قبل أن ينجح في حسم الصفقة.

وقال النادي التركي في بيانه الرسمي: "بدأت المفاوضات بشأن انتقال اللاعب المحترف محمد صلاح إلى نادينا"، في الخطوة المعتادة التي تتبعها الأندية التركية للإعلان عن التفاوض مع اللاعبين قبل إتمام التعاقد رسميًا.

ومن المنتظر أن يصل محمد صلاح إلى تركيا صباح الأربعاء، من أجل الخضوع للكشف الطبي واستكمال إجراءات التوقيع، قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة وتقديمه لاعبًا جديدًا في صفوف طرابزون سبور.