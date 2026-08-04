صلاح يقترب من الظهور الأول مع طرابزون .. هذا مشوار الفريق في الدوري التركي

يستعد نادي طرابزون سبور التركي للإعلان رسميًا عن التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما توصل الطرفان إلى اتفاق نهائي بشأن جميع بنود الصفقة.

ووفقًا لتقارير صحفية، من المنتظر أن يصل محمد صلاح إلى إسطنبول يوم الأربعاء، للخضوع للكشف الطبي واستكمال الإجراءات النهائية، قبل توقيع العقود بشكل رسمي والإعلان عن انضمامه إلى الفريق.

ويأتي انضمام صلاح في توقيت يستعد فيه طرابزون سبور لانطلاق منافسات الموسم الجديد من الدوري التركي، بعدما خاض ثلاث مباريات ودية ضمن برنامجه الإعدادي.

ويفتتح الفريق مشواره في الدوري بمواجهة قاسم باشا يوم 15 أغسطس، قبل أن يخوض سلسلة من المواجهات القوية أمام أندية المقدمة، أبرزها جالطة سراي في الجولة السادسة، وبشكتاش في الجولة الثامنة، ثم فنربخشة في الجولة الخامسة عشرة.

ويشهد الدور الثاني تكرار المواجهات نفسها، حيث يلتقي طرابزون سبور مع جالطة سراي في الجولة الثالثة والعشرين، وبشكتاش في الجولة الخامسة والعشرين، قبل مواجهة فنربخشة في الجولة الثانية والثلاثين، في مباريات قد تشهد الظهور الأبرز لمحمد صلاح بقميص فريقه الجديد.

ومن المقرر أن يُعلن الاتحاد التركي لكرة القدم مواعيد وتوقيتات المباريات بشكل تفصيلي خلال الفترة المقبلة، بينما ينتظر جماهير طرابزون سبور الإعلان الرسمي عن الصفقة، تمهيدًا لانطلاق رحلة محمد صلاح في الملاعب التركية.