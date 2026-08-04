محمد صلاح .. القنوات الناقلة لـ مباريات طرابزون سبور في الدوري التركي

يقترب النجم المصري محمد صلاح من بدء تجربة جديدة في مسيرته الاحترافية، بعدما حسم انتقاله إلى صفوف طرابزون سبور التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وفقًا لما أكدته تقارير صحفية.

وأشارت التقارير إلى أن صلاح وقع بالفعل على عقود انضمامه إلى النادي التركي، على أن يتوجه إلى إسطنبول لاستكمال إجراءات الكشف الطبي، قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة وتقديمه لاعبًا جديدًا في صفوف الفريق.

وجاءت هذه الخطوة بعد أشهر من التكهنات التي أحاطت بمستقبل قائد منتخب مصر، عقب رحيله رسميًا عن ليفربول في 30 يونيو الماضي، بعد نهاية مشواره مع "الريدز"، حيث ارتبط اسمه بالانتقال إلى أكثر من وجهة قبل أن يستقر على خوض تجربة الدوري التركي.

وبالتزامن مع اقتراب انضمام صلاح إلى طرابزون سبور، تزايد اهتمام الجماهير المصرية والعربية بمتابعة مباريات الفريق خلال الموسم الجديد.

وتمتلك شبكة beIN Sports حقوق بث منافسات الدوري التركي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حتى نهاية موسم 2026-2027، إلا أن الشبكة لا تذيع جميع مباريات البطولة، وهو ما يدفع الجماهير للبحث عن بدائل لمشاهدة لقاءات طرابزون سبور.

ومن أبرز الباقات والقنوات التي تنقل مباريات الدوري التركي عبر الأقمار الصناعية:

Arena Sport على قمر Eutelsat 16°E .

على قمر . Sport TV البرتغالية على قمر Hispasat 30°W .

البرتغالية على قمر . Prima Sport على قمر Eutelsat 16°E .

على قمر . Ziggo Sport على قمر Astra 23.5°E.

ومن المنتظر أن يحظى طرابزون سبور بمتابعة جماهيرية كبيرة خلال الموسم المقبل، في حال إتمام التعاقد مع محمد صلاح رسميًا، خاصة مع ترقب ظهور النجم المصري لأول مرة بقميص الفريق التركي.