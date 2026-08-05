لا بد من إبقائه .. هيثم فاروق يُعلّق على أزمة «بيزيرا» مع الزمالك

علّق هيثم فاروق، لاعب الزمالك السابق، على أزمة البرازيلي خوان بيزيرا مع القلعة البيضاء.

وكتب هيثم فاروق عبر حسابه على إكس: "‏فى ظل عدم القدرة على إضافة أي لاعب جديد نتيجة لوقف القيد لابد من تواجد بيزيرا للمنافسة على CL، ‏المبلغ المعروض لبيع بيزيرا هو 3 ملايين دولار، مكافأة الفوز بال CL ضعف هذا المبلغ بالإضافة إلى المشاركة فى بطولات أخرى عالمية تضمن لك أضعاف هذا المبلغ، لا بد من بقاء النجم البرازيلى فى القلعة البيضاء".

وطوى نادي الزمالك صفحة الأزمة التي عطلت انضمام البرازيلي خوان بيزيرا إلى فترة الإعداد للموسم الجديد لكنه في الوقت نفسه بعث برسالة واضحة إلى اللاعب وكل الأندية المهتمة بخدماته: الرحيل ليس مستحيلًا لكنه لن يكون بأي ثمن.

فبعد أيام من الجدل حول مستحقات اللاعب ومحاميه تحركت إدارة القلعة البيضاء لإنهاء الملف ماليًا وإداريًا قبل أن تبدأ مرحلة جديدة عنوانها الحفاظ على حقوق النادي وعدم تكرار الأخطاء التي كلفته خسارة عدد من نجومه في السنوات الماضية.

نهاية الأزمة.. وعودة مرتقبة إلى القاهرة

شهدت الساعات الأخيرة انفراجة كبيرة في أزمة خوان بيزيرا بعد ما أنهت إدارة الزمالك جميع الالتزامات المالية المتعلقة باللاعب.

وقامت الإدارة بتحويل مبلغ 125 ألف دولار إلى محامي اللاعب كما أرسلت تذاكر السفر الخاصة به تمهيدًا لوصوله إلى القاهرة والانضمام إلى معسكر الفريق المقام في العاصمة الإدارية الجديدة.

وكان “بيزيرا” قد رفض العودة خلال الفترة الماضية واشترط تسوية مستحقات محاميه قبل استئناف أي تواصل مع مسئولي الزمالك وهو ما تسبب في غيابه عن بداية فترة الإعداد للموسم الجديد.