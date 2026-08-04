الديهي : لولا السد العالي لمات المصريون غرقًا أو عطشًا

ردّ الإعلامي نشأت الديهي، على الانتقادات الموجهة إلى الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، خاصة فيما يتعلق بمشروع السد العالي، مؤكدًا أن هذا المشروع كان أحد أهم الإنجازات الاستراتيجية في تاريخ مصر، وأنه لعب دورًا حاسمًا في حماية البلاد من مخاطر الجفاف والفيضانات.



وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الثلاثاء، إن "لولا السد العالي لمات المصريون غرقًا أو عطشًا"، مشددًا على أن المشروع أثبت أهميته على مدار العقود الماضية في الحفاظ على الأمن المائي لمصر وتنظيم تدفقات مياه نهر النيل.



وأضاف أن السد العالي، رغم ما تعرض له من هجوم وانتقادات، يظل شاهدًا على إنجاز تاريخي، معتبرًا أن بعض الأصوات التي تهاجم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لا تستهدف شخصه بقدر ما تستهدف الدولة المصرية ومؤسساتها.



وأشار إلى أن إعلاميين معارضين يقيمون خارج مصر، من بينهم محمد ناصر ومعتز مطر وأسامة جاويش، يواصلون توجيه الانتقادات للرئيس السيسي والجيش والدولة المصرية، متسائلًا: "هل هؤلاء يريدون الخير لمصر؟".