ياسر الحريري: «شيرين» عندها طاقة تقعد تغني 3 أيام عادي.. وستُلبّي كل رغبات جمهورها في الحفل

كشف ياسر الحريري مُنظّم الحفلات، تفاصيل الحفل الجماهيري المرتقب للفنانة شيرين عبد الوهاب، مؤكداً أنها ستقدّم خلاله باقة كبيرة من أعمالها القديمة والجديدة التي ارتبط بها الجمهور على مدار سنوات.



وقال: «هي ما شاء الله هتغني كل أغانيها القديمة والجديدة اللي هي في ودان وفي قلب وفي مخ كل الناس، مش هتمشي إلا لما تقول لكل الناس كل الأغاني بتاعتها اللي كلنا بنعشقها».

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور، أنّ مدة الحفل ستظل مفتوحة وفقاً لتفاعل الجمهور ورغبة شيرين، مؤكداً أنها تمتلك طاقة كبيرة على الغناء، وقال: «هي براحتها بقى حسب مقدرة الناس، هي عندها طاقة تقعد تغني تلات أيام عادي».

وتحدث ياسر الحريري عن أجواء البروفات، مؤكداً أن شيرين تعيش حالة من الشوق الكبير للقاء جمهورها، فيما يسود الحب أجواء الفرقة الموسيقية، وقال: «طاقة شيرين في البروفات كلها طاقة لهفة وشوق لجمهورها، وطاقة الفرقة كلها طاقة حب لشيرين عبد الوهاب»، مشيراً إلى أن الجميع ينتظر هذه العودة بحماس كبير.

ورفض الحريري الانشغال بما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي حول الحياة الشخصية للفنانة، مؤكداً أن التركيز يجب أن يكون على عودتها الفنية، وقال: «ولا الهوا.. مش موضوع حد يتكلم فيه، إحنا بنتكلم في أول حفلة جماهيرية لشيرين في مصر من فترة كبيرة لعشاقها، وإنها اختارت إن تبقى أول حفلتها مع الجمهور المصري اللي هو جمهورها اللي هو بلدها اللي هو أرضها اللي هي طلعت منها».

وشدد منظم الحفلات على ضرورة احترام الحياة الخاصة للفنانين، مؤكداً أن الجمهور من حقه متابعة الفن فقط، وأضاف: «بالظبط، وما حدش له حق إنه يتدخل في خصوصيات أي فنان، الخصوصيات دي للشخص نفسه، إحنا لينا الفن ولينا اللي هو بيقدمه»، واختتم حديثه بالتأكيد على مكانة شيرين الفنية، قائلاً: «هو كلنا بالحب لشيرين كشخص وكفن وكقيمة فنية في العالم العربي كله ما تتوضش».