محافظ مطروح يتفقد مستشفى مطروح العام ويتابع الخدمات الطبية بالأقسام التخصصية

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ مطروح، مستشفى مطروح العام،يرافقه الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ، لمتابعة انتظام العمل والاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، حيث شملت الجولة أقسام عناية القلب، والكُلى، وقسطرة القلب، والأشعة، مع متابعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وكفاءة الأجهزة.

الارتقاء بالخدمات

وأكد المحافظ أهمية الارتقاء بجودة الخدمات الصحية، وسرعة توفير احتياجات المستشفى، بما يضمن تقديم أفضل رعاية للمرضى.

رافق المحافظ الدكتور حلمي أغا وكيل مديرية الصحة، واللواء محمد رجب رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، والنائب احمد جمعة بدر والنائبة اسماء قدورة والدكتور شريف كامل مدير المستشفى وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.