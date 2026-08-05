كوريا الشمالية تلوح بالخيار العسكري .. شقيقة كيم تتوعّد اليابان بسبب صاروخ «توماهوك»

انتقدت كيم يو جونج، شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، في بيان لها، تجربة اليابان الأخيرة لإطلاق صاروخ توماهوك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الأربعاء.

وأضافت كيم أن بيونج يانج ستتخذ خيارات عسكرية جديدة في مواجهة تهديد اليابان.

وأشارت إلى إطلاق اليابان لصاروخ كروز بعيد المدى قبل بضعة أيام من المدمرة تشوكاي التابعة لقوات الدفاع الذاتي في المحيط الهادئ، بالإضافة إلى تجارب إطلاق صواريخ أخرى ومشاركتها في مناورة عسكرية مشتركة بقيادة الولايات المتحدة في الفلبين في مايو.

وقالت كيم إن طوكيو حاولت حتى الآن "التستر على طموحها في أن تصبح قوة عسكرية عملاقة" و"الولايات المتحدة تقف وراء هذه التحركات العسكرية الخطيرة لليابان".

وأوضحت كيم، في معرض حديثه عن مواجهة الأنشطة العسكرية اليابانية التي قد تشكل تهديداً محتملاً لأمن كوريا الشمالية، إن بيونج يانج "ستضع خيارات عسكرية إضافية"، دون الخوض في التفاصيل.