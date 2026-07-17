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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زعيم كوريا الشمالية: معاهدة الصداقة مع الصين تضمن السلام الإقليمي والعالمي

زعيم كوريا الشمالية: معاهدة الصداقة مع الصين تضمن السلام الإقليمي والعالمي
زعيم كوريا الشمالية: معاهدة الصداقة مع الصين تضمن السلام الإقليمي والعالمي
أ ش أ

 أكد الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، أن معاهدة الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة بين كوريا الشمالية والصين، لعبت دورا مهما في الدفاع عن المصالح الأساسية للبلدين، وضمان السلام والأمن الإقليميين والعالميين.

جاء ذلك خلال لقائه مع وفد حزبي وحكومي من الصين برئاسة عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وانج هونينج، والذي يقوم بزيارة رسمية إلى كوريا الشمالية بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لتوقيع معاهدة الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة بين البلدين.

وأعرب كيم عن ترحيبه بزيارة الوفد الصيني، وقال إنها دليل على الإرادة الراسخة في إيلاء أهمية للعلاقات بين كوريا الشمالية والصين، والتنفيذ الجاد للاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين البلدين.

وأشار الزعيم الكوري الشمالي إلى أن معاهدة الصداقة والتعاون تحدد الطابع الاستراتيجي للعلاقات الثنائية بين كوريا الشمالية والصين، مؤكدا أن السياسة الثابتة لحزب العمال الكوري وحكومة كوريا الشمالية هي تعزيز العلاقات الودية والتعاونية التقليدية في عدة مجالات، وذلك استنادا إلى روح المعاهدة وتماشيا مع متطلبات العصر المتغيرة وتطلعات الشعبين.

ومن جانبه، أعرب وانج هونينج عن استعداد الصين لتنفيذ جميع بنود التفاهم والاتفاقيات المشتركة المهمة التي توصل إليها كبار قادة الحزبين والبلدين، بما يعزز الثقة السياسية المتبادلة والتضامن الثنائي، ويوسع نطاق التعاون والتنسيق بين البلدين.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون معاهدة الصداقة التعاون والمساعدة المتبادلة بين كوريا الشمالية والصين السلام والأمن الإقليميين والعالميين

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