روي كين: ميسي يتفوق على مارادونا وبيليه.. لكنه لا يزال خلف كريستيانو رونالدو

أثار روي كين، أسطورة مانشستر يونايتد ومنتخب أيرلندا السابق، الجدل بتصريحاته بشأن المقارنة بين ليونيل ميسي، ودييجو مارادونا، وبيليه، وكريستيانو رونالدو، وذلك قبل نهائي كأس العالم 2026.

وخلال تصريحات تلفزيونية، سأل جاري نيفيل: "هل نستطيع الآن وضع ميسي فوق مارادونا وبيليه؟ هل نستطيع فعل ذلك الآن؟"

ورد روي كين قائلًا: "نعم، لكن لا يزال خلف كريستيانو."

وتأتي هذه التصريحات قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع بين منتخبي الأرجنتين وإسبانيا في نهائي كأس العالم 2026.

وضرب منتخب الأرجنتين موعدًا مع نظيره الإسباني في المباراة النهائية، بعدما أطاح بمنتخب إنجلترا في الدور نصف النهائي، بينما تأهل منتخب إسبانيا عقب فوزه على فرنسا.

ومن المقرر أن تُقام المباراة النهائية بين إسبانيا والأرجنتين يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "ميتلايف" بمدينة نيوجيرسي الأمريكية، لحسم لقب كأس العالم 2026.