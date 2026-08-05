تامر حسني يُدعّم سامو زين بعد أغنية «بايظة».. والأخير يرد: دايمًا قلبه على الكل رغم الظروف الصعبة

وجّه الفنان تامر حسنى، الدعم للفنان سامو زين، بعد إطلاق أحدث أغانيه «بايظة» ضمن ألبوم «عيّشني».

وكتب تامر حسنى عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: “حبيبى وأخويا النجم سامو زين.. مبروك على أغنيتك الجديدة، بالتوفيق يا حبيبي”.

ورد سامو زين على تهنئة تامر حسني، وكتب: “النجم الكبير ونجم الأجيال اللى دايما قلبه على الكل، حتى وهو بيمر بظروف صعبة.. شكرًا يا أغلى الناس، متعودين منك على الدعم والتشجيع، وكل الحب ليك يا نجم النجوم ومكسّر الدنيا كلها”.

وكان قد كشف الفنان سامو زين لأول مرة عن ارتباطه عاطفيًا، مؤكدًا أنه قرر الإعلان عن الأمر بشكل رسمي بعد فترة من التكتم، كان يكتفي خلالها بإرسال تلميحات عبر خاصية «الستوري» على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.



وجاءت تصريحات سامو زين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج «90 دقيقة» المذاع على قناة المحور، حيث تحدث عن علاقته الوثيقة بمصر، معربًا عن اعتزازه الكبير بها، وقال: «روحي كلها مصر»، مشيرًا إلى أنه حصل على الجنسية المصرية.



وأكد الفنان أنه لا يجد حرجًا في الحديث عن حياته الشخصية، موضحًا أن هذه هي المرة الأولى التي يكشف فيها عن ارتباطه بشكل مباشر أمام الجمهور، قائلًا: «دي أول مرة أعلن على الملأ إن أنا فعلًا ارتبطت».