سامو زين يعلن ارتباطه: شريكة حياتي مصرية وتعمل في الوسط الفني

كشف الفنان سامو زين لأول مرة عن ارتباطه عاطفيًا، مؤكدًا أنه قرر الإعلان عن الأمر بشكل رسمي بعد فترة من التكتم، كان يكتفي خلالها بإرسال تلميحات عبر خاصية «الستوري» على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.



وجاءت تصريحات سامو زين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج «90 دقيقة» المذاع على قناة المحور، حيث تحدث عن علاقته الوثيقة بمصر، معربًا عن اعتزازه الكبير بها، وقال: «روحي كلها مصر»، مشيرًا إلى أنه حصل على الجنسية المصرية.



وأكد الفنان أنه لا يجد حرجًا في الحديث عن حياته الشخصية، موضحًا أن هذه هي المرة الأولى التي يكشف فيها عن ارتباطه بشكل مباشر أمام الجمهور، قائلًا: «دي أول مرة أعلن على الملأ إن أنا فعلًا ارتبطت».



ونفى سامو زين الشائعات التي ربطت شريكة حياته الحالية بوالدة ابنه، مؤكدًا أن الأمر غير صحيح، كما أوضح أن خطيبته مصرية وتنتمي إلى الوسط الفني، وتعمل معه في المجال نفسه، دون أن يكشف عن هويتها أو أي تفاصيل إضافية بشأن موعد الزواج.