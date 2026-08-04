محافظ الأقصر يقدم واجب العزاء للأنبا يواقيم في وفاة ابنة شقيقته بكنيسة العذراء بإسنا

قام المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بتقديم واجب العزاء لنيافة الأنبا يواقيم، أسقف عام إسنا وأرمنت، في وفاة ابنة شقيقته يوستينا فكتور سفين، وذلك بمقر كنيسة السيدة العذراء مريم للأقباط الأرثوذكس بمدينة إسنا.

وعبّر محافظ الأقصر عن خالص تعازيه وصادق مواساته لنيافة الأسقف وللأسرة الكريمة، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

ومن جانبه، أعرب نيافة الأنبا يواقيم عن بالغ شكره وتقديره للمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، والوفد المرافق له، مثمنًا هذه اللفتة الطيبة وحرص المحافظ على تقديم واجب العزاء ومشاركته الأحزان، والتي تؤكد على عمق أواصر المحبة والترابط وأروح الإخاء التي تجمع أبناء المحافظة قيادة وشعبًا.

رافق محافظ الأقصر خلال تقديم واجب العزاء كلاً من العميد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة إسنا، واللواء أحمد مرعي مدير إدارة المرور بالأقصر، والعقيد أحمد غريب مدير إدارة شرطة المرافق، والمهندسة إلهام شيباني مدير مديريتي الطرق والنقل والإسكان بالمحافظة، إلى جانب النائب أحمد رمضان عضو مجلس النواب عن دائرة مركز إسنا، والنائبة سيلفيا نادر أيوب عضو مجلس النواب عن محافظة الأقصر.