مصرع طفل وإصابة آخر سقطا داخل بئر بالأقصر

شهدت عزبة حميد التابعة لحاجر كومير بمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، سقوط طفلان داخل بئر، وأسفر عن وفاة أحدهما وإصابة الآخر بإصابات بالغة، وسط حالة من الحزن بين أهالي المنطقة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بسقوط طفلين داخل بئر بعزبة حميد، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وبالفحص، تبين سقوط الطفلين داخل البئر، حيث نجح الاهالى في انتشالهما، إلا أن أحدهما فارق الحياة متأثرا بإصابته، بينما جرى نقل الطفل الآخر إلى المستشفى في حالة حرجة لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

وتم نقل جثمان الطفل المتوفى إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، فيما فرضت الأجهزة الأمنية كردونا بمحيط موقع الحادث، وبدأت في جمع التحريات وسماع أقوال الشهود للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.