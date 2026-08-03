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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انطلاق الندوة التوعوية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الرابعة بديوان عام محافظة الأقصر

انطلاق الندوة التوعوية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الرابعة بديوان عام محافظة الأقصر
انطلاق الندوة التوعوية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الرابعة بديوان عام محافظة الأقصر
شمس يونس

 شهد ديوان عام محافظة الأقصر، اليوم الإثنين، انطلاق فعاليات الندوة التوعوية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الرابعة، وذلك بهدف التعريف بالمبادرة وآليات المشاركة بها، وتشجيع أصحاب الأفكار والمشروعات المبتكرة على التقدم للمنافسة.

شهدت الندوة حضور ممثلي الجهات الشريكة والمعنية بتنفيذ المبادرة، حيث افتتحت الفعاليات بكلمة تعريفية عن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية قدمتها عبر تقنية الفيديو كونفرنس نيرمين صادق ممثلة وزارة التخطيط، أعقبها عرض للمعايير والاشتراطات الخاصة بالمشاركة، إلى جانب فتح باب المناقشات والرد على استفسارات الحضور حول آليات التقديم والتقييم.

وتضمنت الندوة عددًا من الجلسات التدريبية المتخصصة، حيث قدمت المهندسة رحاب أحمد، ممثلة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تدريبًا حول المكون الذكي للمشروعات، فيما استعرض الدكتور أبو المجد عامر، ممثل وزارة البيئة، الجوانب الخاصة بالمكون الأخضر للمبادرة، كما تناولت ماجي سلوانس، ممثلة المجلس القومي للمرأة، آليات مشاركة المرأة في المبادرة وتعزيز دورها في تنفيذ المشروعات المستدامة، بينما قدم عرفة الرملي، ممثل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عرضًا حول سبل دعم أصحاب المشروعات وريادة الأعمال، واختتمت كل جلسة بحوار مفتوح للإجابة عن استفسارات المشاركين.  

وأكد خالد سعيد منسق المبادرة الوطنية لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية بالأقصر أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، التي أطلقتها الحكومة برعاية رئيس الجمهورية، تُعد الأولى من نوعها على مستوى العالم من حيث ربط البعد البيئي بالتحول الرقمي داخل المحافظات، وتهدف إلى اكتشاف المشروعات المتميزة في مجالات مواجهة التغيرات المناخية، وترشيد استخدام الموارد، والطاقة النظيفة، والاقتصاد الدائري، مع توفير منصة تنافسية تتيح لأصحاب الأفكار والمشروعات عرض ابتكاراتهم ودعمها للوصول إلى مراحل التنفيذ، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ. وقد شهدت الدورات السابقة للمبادرة مشاركة واسعة من مختلف المحافظات، وأسهمت في إبراز العديد من النماذج الناجحة للمشروعات البيئية والذكية على المستوى المحلي والوطني.

ويأتي تنفيذ محافظة الأقصر لهذه الندوة استمرارًا لنجاحات المحافظة في المبادرة، بعدما حققت خلال الدورات السابقة مشاركة متميزة بعدد من المشروعات الفائزة في مختلف الفئات، وهو ما يعكس اهتمام المحافظة بتشجيع الابتكار والاستدامة ودعم أصحاب الأفكار الخلاقة، وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية والجامعات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

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