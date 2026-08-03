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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قرارك يفرق.. حماية الطفل بالأقصر تنفذ حملات توعوية للوقاية من مخاطر الإدمان

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شمس يونس

 أعلنت نجوى إبراهيم، مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل بمحافظة الأقصر، أن الوحدة العامة، بالتنسيق مع الوحدات الفرعية بالمراكز والمدن، نفذت خطة شهر يوليو ضمن مبادرة "قرارك يفرق"، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

وأوضحت مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل، أن الخطة تضمنت تنفيذ عدد من الندوات واللقاءات التوعوية والحملات الميدانية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بهدف رفع الوعي بمخاطر الإدمان والتعاطي، والتعريف بوسائل الوقاية، وتعزيز السلوكيات الإيجابية، والحفاظ على صحة وسلامة الأطفال والشباب.

وأشارت مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل، إلى أن الوحدة الفرعية لحماية الطفل بمدينة الأقصر نفذت حملات توعوية استهدفت شارع كورنيش النيل، وحي وسط المدينة، وشارع التليفزيون، وميدان الملك عبد الله، ومنطقة أبو الجود، وميدان أبو الحجاج، وجزيرة العوامية، ونجع الطويل بالكرنك، وموقف الأقاليم، ومنطقة السواقي، وسوق الصنايع، واستفاد منها نحو ٦٠٠ مواطنًا.

وفي مركز ومدينة الطود، نظمت الوحدة الفرعية لحماية الطفل ندوة توعوية بدير القديسين، إلى جانب تنفيذ حملات ميدانية بقرية المريس وعدد من الميادين والشوارع والمواقف بالقريه ، استفاد منها نحو ٣٢٠ مواطنًا.

كما نفذت الوحدة الفرعية لحماية الطفل بمركز ومدينة البياضية حملات توعوية استهدفت منطقة نجع الشيخ، وموقف البياضية–أرمنت، وشارع المصالح الحكومية، ومنطقة الدويكات، والوحدة المحلية بقرية البغدادي، والساحة الرضوانية، واستفاد منها نحو ٢٥٠ مواطنًا.

وفي مركز ومدينة إسنا، استهدفت الحملات ميدان المحكمة، وميدان السيدة زينب، ومنطقة كورنيش النيل، وجسر السيالة، واستفاد منها نحو ٣٣٠ مواطن.

كما نفذت الوحدة الفرعية لحماية الطفل بمركز ومدينة القرنة حملات توعوية استهدفت موقف القرنة ومنطقة غربي قامولا، واستفاد منها نحو ١٤٠ مواطن.

وفي مركز ومدينة الزينية، استهدفت الحملات منطقتي الزينية قبلي والمدامود، واستفاد منها نحو ١١٠ مواطنًا.

أما بمركز ومدينة أرمنت، فقد شملت الحملات منطقة أرمنت الحيط، وشارع البحر، وقرية المحاميد قبلي، واستفاد منها نحو ٢٠٠ مواطنًا.

وأكدت مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل، أن الوحدة العامة لحماية الطفل بمحافظة الأقصر مستمرة في تنفيذ برامج التوعية بالتنسيق مع الجهات الشريكة، وفي مقدمتها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تنفيذًا لتوجيهات محافظ الأقصر، بما يسهم في تعزيز الوعي المجتمعي، وحماية الأطفال والشباب من مخاطر الإدمان، وترسيخ ثقافة الوقاية والمشاركة المجتمعية.

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