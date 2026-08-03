80 مليون رغيف مدعم و577 محضرا خلال يوليو.. جهود مكثفة لتموين الأقصر لضبط الأسواق وتوفير السلع

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر حصاد جهودها خلال شهر يوليو 2026 والذي شهد تكثيف الحملات الرقابية وضمان انتظام منظومة الدعم وتوفير السلع الأساسية والمواد البترولية للمواطنين وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر وتعليمات المهندس عبد الرازق الصافي وكيل وزارة التموين بالأقصر.

وأكدت المديرية أنه تم خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 31 يوليو 2026 صرف نحو 80.5 مليون رغيف خبز بلدي مدعم للمستفيدين من البطاقات التموينية بمعدل يومي بلغ 2.6 مليون رغيف من خلال 310 مخابز بلدية على مستوى المحافظة كما تم صرف 3672 طنا من الدقيق المدعم للمواطنين عبر 534 مستودعا للدقيق.

وفي قطاع التموين أوضحت المديرية أنه تم صرف مقررات شهر يوليو بنسبة 99% للمستحقين على البطاقات التموينية إلى جانب صرف سلع حرة بقيمة 322 ألف جنيه مقابل فارق نقاط الخبز لصالح 16442 بطاقة تموينية.

وفيما يتعلق بالمواد البترولية والبوتاجاز أكدت المديرية انتظام العمل بجميع محطات الوقود وتوافر السولار والبنزين دون أي معوقات أو شكاوى كما استمر تشغيل مصنع تعبئة البوتاجاز بمدينة الطود بصورة منتظمة وتم توزيع 258670 أسطوانة بوتاجاز منزلية و22050 أسطوانة تجارية دون حدوث أي تزاحم أو نقص في المعروض.

وعلى صعيد خدمة المواطنين نجحت المديرية في الرد على 141 شكوى واردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء بنسبة إنجاز بلغت 100% وشملت شكاوى تتعلق بالبطاقات التموينية والتظلمات وإضافة المواليد وغيرها.

وفي ملف توريد القمح المحلي بلغت الكميات الموردة منذ بداية موسم التوريد في 15 أبريل وحتى 31 يوليو 27122.717 طن قمح محلي بنسبة إشغال وصلت إلى 80% من السعة التخزينية بالإضافة إلى 163.646 طن تقاوي تم توريدها خارج المحافظة.

كما شهد شهر يوليو افتتاح 53 سوقا لليوم الواحد بمختلف مراكز ومدن الأقصر بحضور المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر وذلك لتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الخارجية وسط إقبال كبير من المواطنين وإشادة بجودة المنتجات والتنظيم مع استمرار خطة التوسع في إقامة أسواق جديدة بالمناطق التي لم تشملها المبادرة.

وفي إطار الاستعداد لتطبيق منظومة الخصم المباشر عقدت المديرية سلسلة من الاجتماعات مع مديري الإدارات وأصحاب المخابز ومستودعات الدقيق لشرح آليات التشغيل والتأكد من جاهزية المنظومة وتفعيل الحسابات الإلكترونية ومعالجة أي معوقات قبل بدء التنفيذ.

وعلى مستوى الرقابة التموينية تمكنت المديرية من تحرير 577 محضرا تموينيا شملت 194 مخالفة بالمخابز و367 مخالفة بالأسواق و16 مخالفة بقطاع المواد البترولية تنوعت بين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وناقص الوزن وعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية وإدارة منشآت بدون ترخيص وعدم وجود فواتير ومستندات قانونية.

وأسفرت الحملات عن ضبط كميات كبيرة من السلع والمضبوطات أبرزها 13.5 طن سماد زراعي محظور تداوله و5 أطنان دقيق بلدي مدعم محظور تداوله و70 بطاقة تموينية بحوزة أحد المخابز و186 علبة سجائر بدون فواتير إلى جانب كميات من السلع الغذائية وغير الغذائية مجهولة المصدر وسلع منتهية الصلاحية فضلا عن ضبط مخالفات تتعلق بالتصرف في كميات من السكر التمويني والدقيق البلدي المدعم.

وأكدت مديرية التموين أن الأسواق تشهد توافرا لجميع السلع الأساسية والخضر والفاكهة بما يلبي احتياجات المواطنين مع استقرار نسبي في الأسعار وعدم وجود أي نقص في المعروض مع استمرار الحملات الرقابية اليومية لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.