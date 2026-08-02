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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الأقصر يتابع ميدانيا أعمال تطوير خالد بن الوليد ويشدد على عدم تعطيل حركة المواطنين

محافظ الأقصر يتابع ميدانيا أعمال تطوير خالد بن الوليد ويشدد على عدم تعطيل حركة المواطنين
محافظ الأقصر يتابع ميدانيا أعمال تطوير خالد بن الوليد ويشدد على عدم تعطيل حركة المواطنين

أجرى المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، جولة ميدانية ليلية بشارع خالد بن الوليد بمدينة الأقصر، لمتابعة أعمال رفع كفاءة المرافق ، وذلك لضمان سير الأعمال وفق البرنامج الزمني المقرر.

رافق محافظ الأقصر خلال الجولة اللواء أحمد سعيد عرفة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، واللواء أحمد مرعي، مدير إدارة مرور الأقصر.

وتابع محافظ الأقصر الإجراءات التنفيذية الخاصة بالوقوف على تنفيذ المرحلة التالية لأعمال الغلق الجزئى للطريق بدايةً من ميدان النوفتيل وحتى ميدان مرحبا ، حيث تتضمن أعمال غلق الطريق تنظيم الحركة المرورية.

كما وجه محافظ الأقصر بضرورة الالتزام بأعلى معايير السلامة وتأمين الموقع، مع التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضمان سرعة إنجاز الأعمال والحد من أي تأثير على حركة المواطنين والمركبات.

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