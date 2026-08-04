مهاجم منتخب إسبانيا يكشف سبب ارتداء قبعة "Make Spain Great Again"

كشف فيران توريس نجم منتخب إسبانيا وفريق برشلونة عن سبب إرتداء قبعة تحمل شعار قريب من شعار الحملةالإنتخابية الخاصة بدونالد ترامب رئيس أمريكا.

وظهر لاعب منتخب إسبانيا وصاحب هدف لقب بطولة كأس العالم 2026 أمام الارجنتين بقبعة تحمل جملة "Make Spain Great Again"

وقال توريس في تصريحاته لشبكة CNN أنه لا يوجد سبب وراء ارتدائه القبعة التي حملت شعار "Make Spain Great Again" .

وأوضح مهاجم برشلونة أن الأمر لم يكن له أي خلفية سياسية مشيرا إلى إنها مجرد لحظة مرح وليس له علاقة بالسياسة التي لا يفهم فيها شئ

وواصل : كل ما في الأمر أننا كنا سعداء برؤية إسبانيا تعود إلى القمة وتتوج بكأس العالم، وكانت مجرد مزحة بين الأصدقاء والعائلة، لا أكثر.

واختتم فيران توريس تصريحاته بالحديث عن مستقبله مع برشلونة، قائلا: سأعود إلى التدريبات يوم 12 أغسطس سنرى ما سيحدث.