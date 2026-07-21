"تريبونا": "ليفربول" يدخل سباق التعاقد مع فيران توريس بعد تألقه مع "برشلونة" ومنتخب إسبانيا

أفاد موقع "تريبونا" في نسخته باللغة الفرنسية بأن نادي ليفربول الإنجليزي انضم إلى قائمة الأندية المهتمة بالتعاقد مع مهاجم نادي برشلونة الإسباني فيران توريس، بعدما ارتفعت قيمته السوقية عقب تألقه اللافت مع ناديه ومنتخب إسبانيا خلال الموسم الماضي.

وذكر الموقع أن ليفربول أبدى اهتمامًا بالدولي الإسباني، في حين يُقدّر مدرب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لويس إنريكي قدرات توريس وتعدد مراكزه في الخط الأمامي، ما يجعله أيضًا محل اهتمام.

وأشار الموقع إلى أن انتقال اللاعب كان مطروحًا قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 مقابل مبلغ أقل نسبيًا، إلا أن اهتمام عدة أندية، من بينها ليفربول، ساهم في رفع السعر المطلوب للحصول على خدماته.

وقدّم توريس موسمًا مميزًا مع برشلونة خلال 2025 / 2026، إذ سجل 21 هدفًا في جميع المسابقات، قبل أن يحرز هدف الفوز لمنتخب إسبانيا في المباراة النهائية لكأس العالم 2026 أمام الأرجنتين.

وخلال منافسات الدوري الإسباني، أحرز اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا 16 هدفًا وقدم تمريرتين حاسمتين في 33 مباراة، كما سجل 3 أهداف وصنع هدفًا في 10 مباريات بدوري أبطال أوروبا، وأضاف هدفين في 6 مباريات ضمن منافسات الكأس المحلية.