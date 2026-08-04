محافظ الأقصر يحسم الجدل بشأن فتح قناطر إسنا القديمة والقرار بيد اللجنة المختصة.. فيديو

أكد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، أن اللجنة المختصة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن دراسة إمكانية فتح قناطر إسنا القديمة أمام حركة المواطنين والمركبات، مشيرًا إلى أن أي قرار في هذا الشأن سيصدر وفقًا للرؤية الفنية للجنة.

وأوضح المحافظ، تعليقًا على مطالب عدد من المواطنين بفتح قناطر إسنا القديمة لتيسير الانتقال بين شرق وغرب المدينة بالتزامن مع أعمال تطوير هويس إسنا الجديد، أن المحافظة لن تتخذ أي إجراء قبل انتهاء اللجنة من أعمالها وإعداد تقريرها الفني.

وشدد محافظ الأقصر على أن مصلحة المواطنين وتيسير الحركة المرورية تأتي في مقدمة أولويات المحافظة، مؤكدًا أن القرار النهائي سيكون قائمًا على الدراسة الفنية بما يحقق السلامة العامة ويخدم أهالي إسنا والأقصر.