تموين الأقصر تواصل متابعة تطبيق منظومة الخصم المباشر للمخابز لليوم الثالث دون رصد أي معوقات

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، متابعة تطبيق منظومة الخصم المباشر للمخابز البلدية لليوم الثالث على التوالي، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، للتأكد من انتظام سير العمل وتوفير الخبز المدعم للمواطنين دون أي معوقات.

وجاءت المتابعة برئاسة المهندس عبد الرازق الصافي، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، وبحضور معاونيه ومديري الإدارات الفرعية والنوعية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن المتابعة المستمرة لمنظومة صرف الخبز المدعم وضمان انتظام العمل بالمخابز ومستودعات الدقيق البلدي.

وأكدت غرفة العمليات أن جميع المخابز البلدية على مستوى المحافظة تعمل بصورة منتظمة، مع استمرار إنتاج وصرف الخبز المدعم للمواطنين دون أي مشكلات في الإنتاج أو البيع، كما تسير منظومة الخصم المباشر بكفاءة، إلى جانب انتظام توريد مستحقات المطاحن بشكل يومي.

وأوضحت المديرية أن المواطن يواصل صرف الخبز البلدي المدعم بالسعر الرسمي البالغ 20 قرشًا للرغيف، بواقع 5 أرغفة يوميًا لكل فرد مقيد على البطاقة التموينية، مع استمرار المتابعة اللحظية للتدخل الفوري حال ظهور أي ملاحظات أو معوقات، بما يضمن تقديم الخدمة للمواطنين بالكفاءة المطلوبة.