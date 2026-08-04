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هل اتفزع من الزلزال؟.. القصة الكاملة لوفاة طالب بالإعدادية إثر سكتة قلبية مفاجئة بالإسكندرية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

هل اتفزع من الزلزال؟.. القصة الكاملة لوفاة طالب بالإعدادية إثر سكتة قلبية مفاجئة بالإسكندرية

القصة الكاملة لوفاة طالب بالإعدادية إثر سكتة قلبية مفاجئة بالإسكندرية
القصة الكاملة لوفاة طالب بالإعدادية إثر سكتة قلبية مفاجئة بالإسكندرية
أحمد بسيوني

خيّم الحزن على محافظة الإسكندرية بعد وفاة طالب بالصف الثالث الإعدادي بشكل مفاجئ، في واقعة أثارت حالة واسعة من التعاطف، خاصة مع تزامنها مع الهزة الأرضية التي شعر بها عدد من المواطنين خلال الساعات الماضية.

وفاة طالب بالاسكندرية إثر سكتة قلبية مفاجئة

وفي الوقت نفسه، تداول عدد من أصدقاء الطالب وأقاربه عبر مواقع التواصل الاجتماعي روايات تشير إلى أن وفاته جاءت بعد تعرضه لحالة من الفزع تزامنت مع وقوع الهزة الأرضية، إلا أن الجهات المختصة لم تصدر أي بيان رسمي يؤكد وجود علاقة مباشرة بين الهزة الأرضية ووفاة الطالب.

وقال عدد من شهود العيان والمقربين من الطالب إنهم لاحظوا تعرضه لحالة من الارتباك والخوف بالتزامن مع شعور المواطنين بالهزة الأرضية، قبل أن يسقط بشكل مفاجئ، مؤكدين أنه جرى نقله سريعًا إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه.

تعامل فوري مع الطالب لحظة وصوله للمستشفى

ومن جانبها، أكدت المصادر أن الفريق الطبي تعامل مع الطالب فور وصوله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة نتيجة إصابته بسكتة قلبية.

وأشارت إلى أن غرف الطوارئ بالمستشفيات لم تستقبل أي حالات إصابة أو بلاغات ناتجة عن الهزة الأرضية التي شعر بها عدد من المواطنين خلال الساعات الماضية.

المدرسة تنعي وفاة طالب الإسكندرية

ونعت المدرسة التي كان يدرس بها الطالب الفقيد في بيان رسمي، مؤكدة أنه كان يتمتع بحسن الخلق والالتزام، ويحظى بمحبة زملائه ومعلميه، معربة عن بالغ حزنها لرحيله.

وقدمت المدرسة خالص التعازي والمواساة لأسرته، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

تحري الدقة عند تداول المعلومات

وتزامنت الواقعة مع انتشار العديد من المنشورات عبر منصات التواصل الاجتماعي، فيما شددت مصادر مسؤولة على أهمية تحري الدقة عند تداول المعلومات.

وطالبت المصادر المواطنين بعدم ربط أي واقعة بأسباب غير مؤكدة، إلا من خلال البيانات الرسمية والنتائج التي تعلنها الجهات المختصة داخل محافظة الإسكندرية.

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