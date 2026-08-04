جامعتا الإسكندرية والأهلية تستعرضان برامجهما التعليمية بملتقى الجامعات

افتتح الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، والأستاذ أحمد حسن، رئيس مجلس إدارة نادي سبورتنج الرياضي، فعاليات ملتقى الجامعات الثالث، الذي يُقام على مدار يومي 3 و4 أغسطس بمقر نادي سبورتنج الرياضي بالإسكندرية، بمشاركة عدد من الجامعات والمؤسسات التعليمية، بهدف تعريف الطلاب وأولياء الأمور بأحدث البرامج الأكاديمية وفرص الدراسة المتاحة.

شارك في الافتتاح الدكتور محمد معتز خميس، عميد كلية طب الأسنان، والدكتورة مها تعلب، وكيل كلية طب الأسنان، والدكتورة هالة مقلد، المدير التنفيذي لإدارة الوافدين، والدكتورة نادية الحاروني، وكيل كلية طب الأسنان الأسبق، والدكتور مصطفى السقيلي، مساعد المدير التنفيذي لإدارة الوافدين، والدكتور أحمد تراس منسق برامج التدويل والتعاون الدولي بكلية الهندسة، كما شهد الافتتاح المهندس ممدوح حسنى نائب رئيس النادي، واللواء رمزي تعلب، المدير التنفيذي للنادي، والسادة أعضاء مجلس إدارة النادي.

وخلال تفقده أجنحة الجامعات المشاركة، أكد الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم حرص جامعة الإسكندرية وجامعة الإسكندرية الأهلية على تقديم برامج تعليمية حديثة ومتطورة تواكب المتغيرات العالمية وتلبي احتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أن الملتقى يمثل فرصة مهمة لتعريف الطلاب الجدد بالتخصصات والبرامج المتنوعة، ومساعدتهم على اختيار المسار الأكاديمي الذي يتناسب مع طموحاتهم واحتياجات سوق العمل.

يشهد الملتقى إقبالًا من الطلاب وأولياء الأمور، حيث يتيح لهم التعرف على البرامج الأكاديمية والتخصصات المختلفة، والتواصل المباشر مع ممثلي الجامعات للإجابة عن استفساراتهم ومساعدتهم في اختيار المسار الدراسي المناسب.