بورسعيد | التنسيق الرقابي يضبط أغذية غير صالحة و"دقيق محدد بحبر قابل للإزالة" داخل مخبز ومحل بيتزا بحي الشرق

شنت إدارة التجارة الداخلية بمديرية تموين بورسعيد حملة رقابية موسعة ومشتركة لحماية صحة المواطنين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي للمخالفات الغذائية بحي الشرق.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد، وتنفيذًا لتكليفات محمد حلمي أحمد مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، وتحت إشراف أماني مسعد صقر وكيل المديرية.

حملة مشتركة للتموين وسلامة الغذاء والطب البيطري تحفظت على دقيق وفراخ متبلة وجمبري ولحوم مجهولة المصدر قبل تداولها بالأسواق

وقد قاد الحملة هايدي جهاد مدير إدارة التجارة الداخلية، و نهى الفقيري مدير إدارة الحوكمة، بالتنسيق والاشتراك الكامل مع الدكتورة نشوى الريس مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء ببورسعيد، والدكتور أمجد يسري مدير إدارة التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري.

تلاعب بتواريخ الصلاحية:

ضبط ٣٠٠ كجم دقيق (عدد ٦ شكاير × ٥٠ كجم) مدون عليها تاريخ الصلاحية بقلم حبر قابل للإزالة للتحايل على الاشتراطات التموينية.

سلع مجهولة المصدر:

ضبط ٨.٧٠٠ كجم كمون، و٥ كجم كريمة باستري بدون أي بيانات أو مستندات تدل على مصدرها.





أغذية فاسدة ومتغيرة الخواص:

ضبط ٢٥ كجم فراخ متبلة غير مدون عليها بيانات وفي حالة إحلال وتغير في خواصها الطبيعية، بالإضافة إلى ضبط ٢٥ كجم جمبري مقشر مجهول البيانات وفي حالة إحلال تام.

أبرز نتائج الحملة والضبطيات:

هذا وقد تم التحفظ على كافة المضبوطات والمواد الغذائية غير الصالحة، وتحرير المحاضر اللازمة ضد أصحاب المنشآت المخالفة، وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.