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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة بورسعيد: نضع جميع إمكانات الجامعة لدعم الجامعة الأهلية.. والطالب المستفيد الأول

رئيس جامعة بورسعيد التكامل بين الجامعتين طريقنا للتميز
رئيس جامعة بورسعيد التكامل بين الجامعتين طريقنا للتميز
محمد الغزاوى

شهد المقر الرئيسي لجامعة بورسعيد اجتماعًا موسعًا جمع الأستاذ الدكتور شريف يوسف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، والأستاذ الدكتور عاطف علم الدين، رئيس جامعة شرق بورسعيد الأهلية، بحضور مديري البرامج الأكاديمية بجامعة شرق بورسعيد الأهلية، وذلك لمتابعة الاستعدادات النهائية للعام الدراسي الجديد، وبحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والإداري بين الجامعتين.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الجامعتين، والتي تستهدف توحيد الجهود والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة بما يسهم في تقديم تجربة تعليمية متطورة، ترتكز على الجودة والابتكار، وتواكب متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
 

رئيس جامعة بورسعيد التكامل بين الجامعتين طريقنا للتميز

وخلال الاجتماع، استمع رئيس جامعة بورسعيد من مديري البرامج الأكاديمية الخطط التنفيذية للمرحلة المقبلة، وناقش آليات تطوير العملية التعليمية، والارتقاء بجودة الأداء الأكاديمي والإداري، وسبل دعم البرامج الدراسية، بما يحقق أعلى معايير الجودة ويهيئ بيئة جامعية متكاملة توفر للطلاب كل مقومات النجاح والتميز.

وأكد الأستاذ الدكتور شريف يوسف صالح أن جامعة بورسعيد تنظر إلى جامعة شرق بورسعيد الأهلية باعتبارها شريكًا استراتيجيًا في دعم منظومة التعليم العالي، مشددًا على أن الجامعة لن تدخر جهدًا في نقل خبراتها الأكاديمية والإدارية وتقديم مختلف أوجه الدعم، انطلاقًا من رسالتها الوطنية ومسؤوليتها المجتمعية في بناء مؤسسات تعليمية قوية وقادرة على إعداد أجيال مؤهلة للمستقبل.

وأشار رئيس جامعة بورسعيد إلى أن التكامل بين الجامعتين يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون المؤسسي، ويعكس رؤية الدولة المصرية في تعظيم الاستفادة من الإمكانات والخبرات، بما ينعكس إيجابًا على جودة العملية التعليمية ويحقق أفضل الخدمات التعليمية للطلاب، مؤكدًا أن الطالب سيظل محور الاهتمام الأول في جميع خطط التطوير.

ومن جانبه، أعرب الأستاذ الدكتور عاطف علم الدين، رئيس جامعة شرق بورسعيد الأهلية، عن تقديره للدعم الكبير الذي تقدمه جامعة بورسعيد برئاسة الأستاذ الدكتور شريف يوسف صالح، سواء على المستوى الأكاديمي أو الإداري، مؤكدًا أن هذا التعاون يمثل ركيزة أساسية لانطلاق الجامعة بقوة وتحقيق رؤيتها في تقديم تعليم جامعي حديث يعتمد على الجودة والابتكار.

كما وجه الشكر لرئيس جامعة بورسعيد على ما يقدمه من دعم مستمر، وما يتيحه من إمكانات وخبرات لخدمة طلاب الجامعتين، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر جهود جميع منسوبي الجامعة والعمل بروح الفريق الواحد، لضمان بداية قوية لعام جامعي جديد يحقق أعلى مستويات الأداء والتميز.
 

وفي ختام الاجتماع، أكد الجانبان أن التعاون المستمر بين جامعتي بورسعيد وشرق بورسعيد الأهلية يجسد نموذجًا متقدمًا للشراكة المؤسسية الهادفة إلى تطوير منظومة التعليم الجامعي، وبناء بيئة تعليمية حديثة تضع الطالب في صدارة أولوياتها، وتسهم في إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المعرفة والمهارات والقدرة على المنافسة، بما يدعم أهداف الدولة في التنمية المستدامة ويعزز المكانة الأكاديمية للجامعتين على المستويين المحلي والإقليمي.
 

بورسعيد جامعة بورسعيد جامعة شرق بورسعيد الأهلية الشراكة المؤسسية

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