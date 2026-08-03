تحرك فوري عقب الهزة الأرضية.. محافظ بورسعيد يوجه باستمرار رفع درجات الاستعداد

أفاد مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة بورسعيد، بأنه في تمام الساعة الثالثة صباح اليوم الإثنين، شعر عدد من المواطنين بالهزة الأرضية التي بلغت قوتها 5.7 درجة على مقياس ريختر.

وعلى الفور، وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، برفع درجة الاستعداد بجميع الأحياء وكافة الأجهزة التنفيذية، مع المتابعة على مدار الساعة من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، والتنسيق الكامل مع مديرية الشؤون الصحية، وفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومرفق الإسعاف، وشركات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي، للتأكد من جاهزية جميع المرافق الحيوية وسرعة التعامل مع أي مستجدات.

جميع الجهات المعنية أعلنت جاهزيتها .. ولا إصابات أو خسائر أو بلاغات بالمحافظة

وأكد مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة بورسعيد، أنه لم ترد أي بلاغات بشأن وقوع إصابات أو خسائر أو تأثيرات ناتجة عن الهزة الأرضية، وأن جميع المرافق والخدمات استمرت في العمل بصورة طبيعية، في ظل المتابعة المستمرة للموقف واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة حفاظًا على سلامة المواطنين.