محافظ بورسعيد: مستمرون في تنفيذ خطة شاملة لتطوير منظومة الإنارة

أجرى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، جولة مسائية بحي العرب، لمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة بعدد من الشوارع، حيث تم تركيب ١٥٠ كشاف بشارع 23 يوليو، وشارع عاطف السادات، وشارع السيد درويش، وذلك ضمن خطة المحافظة للارتقاء بالبنية التحتية وتحسين مستوى الإضاءة بالمناطق الحيوية، بما يسهم في تحقيق أعلى معدلات الأمان وإبراز المظهر الحضاري.

تركيب ١٥٠ كشاف بحي العرب ويوجه بسرعة استكمال الأعمال

ورافق المحافظ خلال الجولة المهندسة شيماء جودة رئيس حي العرب، حيث اطلع على معدلات تنفيذ أعمال تطوير منظومة الإنارة، ووجه بسرعة استكمال الأعمال وفق أعلى معايير الجودة، مع الالتزام بالخطة الزمنية المحددة، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى للمواطنين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطة شاملة لتطوير منظومة الإنارة بمختلف الأحياء، مشددًا على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لضمان جودة التنفيذ، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات، وتعزيز المظهر الحضاري، وتوفير بيئة أكثر أمنًا وراحة للمواطنين.