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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وديًا بالإسماعيلية .. المصري يفوز على دبا الفجيرة الإماراتي بثلاثة أهداف لواحد

وديًا بالإسماعيلية .المصري يفوز على دبا الفجيرة الإماراتي بثلاثة أهداف لهدف واحد
وديًا بالإسماعيلية .المصري يفوز على دبا الفجيرة الإماراتي بثلاثة أهداف لهدف واحد
محمد الغزاوى

فاز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري على نظيره فريق دبا الفجيرة الإماراتي بثلاثة أهداف لهدف واحد  في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء اليوم الاثنين على ملعب هيئة قناة السويس بالاسماعيلية وذلك في المباراة الودية الثانية للنسور الخضر  استعدادًا للموسم الجديد.

انتهى الشوط الأول بتقدم فريق المصري بهدفين نظيفين سجلهما محمد الشامي في الدقيقتين الثانية والتاسعة عشر على الترتيب. 
 

وديًا بالإسماعيلية .المصري يفوز على دبا الفجيرة الإماراتي بثلاثة أهداف لهدف واحد

وفي الشوط الثاني ينجح فريق دبا الفجيرة في إحراز هدف تضييق الفارق في الدقيقة الحادية عشر،  قبل أن يضيف مصطفى أبو الخير الهدف الثالث لأبناء بورسعيد في الدقيقة التاسعة عشر لتنتهي المباراة بفوز المصري بثلاثة أهداف لهدف واحد.  
مثل فريق المصري في الشوط الأول : محمود حمدي  لحراسة المرمى ، كريم العراقي ، باهر المحمدي ، خالد صبحي ، عمرو سعداوي لخط الظهر ، يتقدمهم الثنائي محمود حمادة ، حسن علي  كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط ، فيما لعب الثلاثي أحمد القرموطي ، عبد الرحيم دغموم ، محمد الشامي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن ، وشارك مصطفى العش خلال هذا الشوط بديلًا لزميله خالد صبحي. 
فيما دفع الكابتن عماد النحاس خلال الشوط الثاني بتشكيل مكون من : محمد شحاته لحراسة المرمى  ، يوسف الجوهري  ، محمد هاشم ، مصطفى العش ، محمد شكري لخط الظهر ، يتقدمهم الثنائي محمد مخلوف ، مصطفى أبو الخير كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط ، فيما لعب الثلاثي أحمد علي عامر  ،  كريم بامبو ، حسين فيصل كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد أحمد شرف. 
 

هذا وقد خاض باقي نجوم المصري على هامش المباراة مرانًا اشتمل على عدد من الوحدات التدريبية الفنية والبدنية.

المصري النادى المصري قناة السويس الفجيرة الإماراتي

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