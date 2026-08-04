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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة: إزالة بؤر قمامة ومخالفات في العجوزة وبولاق الدكرور والهرم وكرداسة

رفع مخلفات
رفع مخلفات
أحمد زهران

أجرى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة جولة ميدانية صباحية لمعاينة حالة النظافة بعدد من القطاعات الواقعة بنطاق أحياء العجوزة وبولاق الدكرور والهرم ومركز كرداسة وذلك في إطار المتابعة المستمرة للارتقاء بمستوى النظافة العامة والحفاظ على المظهر الحضاري.

وخلال الجولة كلف المحافظ رئيس حي العجوزة بإزالة نقطة لتجمع القمامة بشارع لبنان إلى جانب إزالة مخزن لفرز المخلفات بحارة النيل الأبيض المتفرعة من شارع ٢٦ يوليو واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار تلك المخالفات.
كما وجه محافظ الجيزة رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل برفع تجمع للقمامة بجوار سلم المشاة بمنطقة الشيمي وإزالة تجمع آخر للمخلفات أسفل محور ٢٦ يوليو، مع المتابعة الدورية لمنع تراكم المخلفات مرة أخرى.
وكلف المحافظ بشن حملة مكبرة لرفع جميع نقاط وتجمعات القمامة والمخلفات بطريقي المريوطية واللبيني ومنطقة ناهيا وكفر غطاطي بنطاق حي الهرم ومركز ومدينة كرداسة مع تكثيف أعمال المتابعة لضمان عدم عودة تلك التجمعات.
ورصد المحافظ خلال جولته وجود أعمال حرق للمخلفات أعلى الطريق الدائري قبل نزلة المعتمدية، كما رصد أعمال حرق للمخلفات بطريق علاء الدين وترعة نصار المتفرعة من طريق اللبيني موجهاً باتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لمنع تكرار تلك الممارسات لما تمثله من أضرار بيئية وصحية.
كما رصد محافظ الجيزة حالات تعدي على الأراضي الزراعية بالتبوير بطريق اللبيني بنطاق مركز ومدينة كرداسة ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة وإزالتها وفقاً للقانون.
وضبط محافظ الجيزة نقطة لفرز المخلفات والخردة أسفل الطريق الدائري بجوار نزلة المعتمدية ووجه رئيس الحي بسرعة إخلائها وإزالتها على الفور، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة رفع مخلفات

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